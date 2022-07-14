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Николаев пробил топливный бак и уступил Сотникову лидерство на «Шёлковом пути»

Николаев пробил топливный бак и уступил Сотникову лидерство на «Шёлковом пути»
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Завершился восьмой этап ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков, проходивший по маршруту Элиста-Волгоград.

Лучший результат по итогам восьмого этапа показал экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова, который преодолел дистанцию за 3 часа 56 минут и 44 секунды. Второе место у Андрея Каргинова (+38,56), а замкнул тройку Сергей Куприянов (+40,38).

Эдуард Николаев на восьмом этапе финишировал четвёртым из-за пробитого топливного бака и уступил лидерство в общем зачёте Дмитрию Сотникову.
Сергей Вязович из белорусской команды «МАЗ-Спортавто» показал пятый результат.

Ралли-марафон «Шёлковый путь». Грузовики. Восьмой этап
1.Дмитрий Сотников («КАМАЗ-Мастер») — 3:56,44
2.Андрей Каргинов («КАМАЗ-Мастер») +38,56
3.Сергей Куприянов («КАМАЗ-Мастер») +40,38
4.Эдуард Николаев («КАМАЗ-Мастер») +1:09,44
5.Сергей Вязович («МАЗ-Спортавто») +1:27,10

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