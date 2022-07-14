Босс «Альфа Таури»: если Цунода не продемонстрирует хорошие выступления, то уйдёт

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что японскому пилоту команды Юки Цуноде не гарантировано место на следующий сезон.
«В Великобритании был настоящий кошмар. Мы были на очень выгодных позициях, особенно с учётом того, что ожидали сложного уикенда. У Юки в итоге лопнуло терпение, и он попытался обойти Гасли, но потерял контроль над задними колёсами и врезался в напарника. После гонки я вызвал его к себе и сказал, что случившееся неприемлемо. Это не первое и не последнее столкновение напарников в Формуле-1, но надеюсь, что последнее для нас.
В целом если Цунода будет выступать на том же уровне, что по ходу сезона, за исключением аварий, то у него хорошие шансы остаться в команде. Если он продемонстрирует хорошие выступления — останется, если нет — уйдёт. Всё зависит от него», — цитирует Тоста F1i.
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