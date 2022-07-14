Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Босс «Альфа Таури»: если Цунода не продемонстрирует хорошие выступления, то уйдёт

Босс «Альфа Таури»: если Цунода не продемонстрирует хорошие выступления, то уйдёт
Комментарии

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что японскому пилоту команды Юки Цуноде не гарантировано место на следующий сезон.

«В Великобритании был настоящий кошмар. Мы были на очень выгодных позициях, особенно с учётом того, что ожидали сложного уикенда. У Юки в итоге лопнуло терпение, и он попытался обойти Гасли, но потерял контроль над задними колёсами и врезался в напарника. После гонки я вызвал его к себе и сказал, что случившееся неприемлемо. Это не первое и не последнее столкновение напарников в Формуле-1, но надеюсь, что последнее для нас.

В целом если Цунода будет выступать на том же уровне, что по ходу сезона, за исключением аварий, то у него хорошие шансы остаться в команде. Если он продемонстрирует хорошие выступления — останется, если нет — уйдёт. Всё зависит от него», — цитирует Тоста F1i.

Новость по теме
«Альфа Таури» вынесла предупреждение Цуноде из-за столкновения с Гасли в Сильверстоуне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022