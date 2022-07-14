Никита Мазепин рассказал, в какой суд он подал иск против «Хааса»

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин рассказал о судебном процессе с его бывшей командой «Хаас».
«Мои личные иски в полноценной работе. У нас уже выбрана юрисдикция — это место, где подписан контракт, в Швейцарии. Юристы заполнили все документы, иск подан для рассмотрения. Если меня вызовут, приму участие, но думаю, что такого не произойдёт сейчас», — приводит слова Никиты Мазепина «Матч ТВ».
Напомним, ранее Мазепин сообщил, что обратился в суд из-за задолженности по зарплате перед ним со стороны команды «Хаас».
Перед началом сезона Формулы-1 американская команда «Хаас» приняла решение расторгнуть контракт с российским гонщиком. Также «Хаас» прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является его отец Дмитрий Мазепин.
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