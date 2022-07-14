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Хэмилтон рассказал Леклеру о своих мыслях во время опасной борьбы в «Копсе»

Хэмилтон рассказал Леклеру о своих мыслях во время опасной борьбы в «Копсе»
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в четверг перед проведением Гран-при Австрии сказал гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру, что он очень не хотел спровоцировать аварию в повороте «Копс» во время Гран-при Великобритании.

«Я не хотел зацепить тебя и отправить за пределы трассы», — сказал Льюис Хэмилтон Шарлю Леклеру насчёт ситуации в повороте «Копс» на видео, размещённом на YouTube-канале команды «Феррари».

Напомним, после рестарта гонки Хэмилтон на свежих шинах атаковал «Феррари», и в какой-то момент соперники проехали поворот «Копс» бок о бок, но при этом не допустили столкновения. Год назад в схожей ситуации Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен допустили контакт, после которого болид голландца улетел в отбойник, а пилот «Мерседеса» получил 10 штрафных секунд.

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