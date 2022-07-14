Мазепин прокомментировал лидерство в общем зачёте «Шёлкового пути»

Российский гонщик Никита Мазепин прокомментировал лидерство в зачёте Т3 на ралли «Шёлковый путь».



«Навигация очень тяжёлая. Там трава по уровень машины, очень тяжело треки находить. Ключевое впечатление, что мне нравится и у меня очень положительные впечатления. Восемь дней, удивительно не похожих друг на друга. Вчера был очень спокойный день, а сегодня мы на ходу меняли предохранители, потому что мотор начал греться и вентилятор перестал работать. Каждый день какое-то новое испытание, но очень положительные эмоции. Я думаю, что сегодня был один из самых решающих и тяжёлых спецучастков, потому что он был длиной 445 километров. И сейчас мы уже создали некую инерцию, которую мы будем поддерживать до Москвы, но уже в более спокойном темпе.



Бремя лидерства особо не давит, до вчерашнего дня я не знал, какую позицию я занимаю. В этом плане ты стартуешь спереди, за грузовиками, и тебе чуть-чуть сложнее, потому что ты как первооткрыватель дороги. Меньше следов, и штурману приходится тяжелее. Но мне нравится больше такая дорога, нежели чем наоборот, потому что плохо видишь, когда машины поднимают много пыли. И ты еле тормозишь, если меняется траектория, потому что это происходит в самый последний момент. Главная задача – получить удовольствие», — цитирует Мазепина официальный сайт «Шёлкового пути».