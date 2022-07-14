Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бинотто рассказал, как «Феррари» удалось отыграть отставание от «Ред Булл» на прямых

Бинотто рассказал, как «Феррари» удалось отыграть отставание от «Ред Булл» на прямых
Комментарии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, за счёт чего команде удалось отыграть отставание в скорости на прямых относительно «Ред Булл».

«По сравнению с «Ред Булл» у нас был недостаток скорости на прямых, особенно в зонах DRS, потому что эффективность их системы была выше, чем у нашей. Мы много работали над новым задним антикрылом, которое в Канаде стояло только на машине Леклера, однако уже в Великобритании мы использовали эту деталь на обеих машинах.

С этим крылом мы смогли сократить отставание по максимальной скорости. У них есть небольшое преимущество, но очень небольшое или незаметное. В Австрии же мы были быстрее не только благодаря машине, но и благодаря нашим гонщикам, которые провели фантастический этап. Речь идёт о балансе болида, настройках, понимании работы шин, контроле их износа и пилотировании», — приводит слова Бинотто GPFans.

«Феррари» вспыхнула и покатилась на трассу. Почему её не тушили, бросив огнетушитель? «Феррари» вспыхнула и покатилась на трассу. Почему её не тушили, бросив огнетушитель?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022