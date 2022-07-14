Бинотто рассказал, как «Феррари» удалось отыграть отставание от «Ред Булл» на прямых

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, за счёт чего команде удалось отыграть отставание в скорости на прямых относительно «Ред Булл».
«По сравнению с «Ред Булл» у нас был недостаток скорости на прямых, особенно в зонах DRS, потому что эффективность их системы была выше, чем у нашей. Мы много работали над новым задним антикрылом, которое в Канаде стояло только на машине Леклера, однако уже в Великобритании мы использовали эту деталь на обеих машинах.
С этим крылом мы смогли сократить отставание по максимальной скорости. У них есть небольшое преимущество, но очень небольшое или незаметное. В Австрии же мы были быстрее не только благодаря машине, но и благодаря нашим гонщикам, которые провели фантастический этап. Речь идёт о балансе болида, настройках, понимании работы шин, контроле их износа и пилотировании», — приводит слова Бинотто GPFans.
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