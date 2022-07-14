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«Нужно быть разумнее». Риккардо осудил радость болельщиков по поводу аварии Хэмилтона

«Нужно быть разумнее». Риккардо осудил радость болельщиков по поводу аварии Хэмилтона
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал поведение болельщиков на Гран-при Австрии. Напомним, фанаты аплодировали после аварии Льюиса Хэмилтона в квалификации.

«Сражение Льюиса и Макса в прошлом году было потрясающим. В любом виде спорта будут болельщики и противники той или иной стороны. Будут те спортсмены, кто вам нравится и кто не очень. Я никогда не был поклонником освистывания, так что я не одобряю это. Но думаю, что в случае аварии никто не захочет видеть подобную реакцию. Я не собираюсь контролировать трибуны и их эмоции. С точки зрения соперничества это часть спорта, приятно видеть поддержку со стороны болельщиков в адрес их пилота.

Но для всего есть время и место. Это очевидно, даже если ты с таким не столкнулся. Я рад, что не являюсь частью этой ситуации. Но все мы люди, и болельщикам стоит об этом помнить.

Конечно, когда ты весь день в толпе, выпил несколько бутылок пива и тому подобное, и парень рядом с тобой делает что-то подобное, то ты повторишь, думая, что это нормально. Но с возрастом ты понимаешь, что правильно, а что нет. Те вещи, что я вытворял в 15 лет, не стоит повторять в 30. Нужно быть более разумными», — приводит слова Риккардо Autosport.

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