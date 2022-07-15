«Альпин» планирует расширить свой штат до более чем 900 человек

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр сообщил, что команда планирует расширить свой штат до более чем 900 человек.



«Мы продолжаем вкладывать средства, работать над расширением команды. Мы планируем принять на работу ещё 75 человек, а в настоящий момент у нас 850 сотрудников. Чтобы бороться с сильнейшими командами, нужно быть на их уровне. Дело не только в том, чтобы пригласить людей. Нужно найти верных сотрудников с правильным отношением к работе и гоночным духом.



У нас свои сильные стороны. Грамотные сотрудники. У нас своя аэродинамическая труба, в которой работаем только мы. У нас хорошая инфраструктура. Ранее мы уступали в некоторых областях, в которых у сильнейших коллективов было больше знаний и опыта, и именно в этих областях нужно найти людей с такими знаниями. Сейчас мы находимся в поиске», — приводит слова Зафнауэра The Race.

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