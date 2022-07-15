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Хэмилтон: было одиноко, когда Леклер с Ферстаппеном опережали меня на 30 с лишним секунд

Хэмилтон: было одиноко, когда Леклер с Ферстаппеном опережали меня на 30 с лишним секунд
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что его команде по-прежнему не хватает скорости, чтобы соревноваться с лидерами.

«Мне было немного одиноко, когда Леклер с Ферстаппеном опережали меня на 30 с лишним секунд. Казалось, что гонку я смотрю по телевизору. Когда я подходил к первому повороту, то мог видеть, как они проезжают шестой, так что да, в какой-то степени у меня был зрительский взгляд в Австрии.

Сейчас у нас не самая быстрая машина. У «Феррари» и «Ред Булл» есть преимущество. Порой нам удаётся гоняться на их уровне, но в целом мы отстаём», — цитирует Хэмилтона Racingnews365.

На Гран-при Австрии Льюис Хэмилтон финишировал третьим, уступив Леклеру и Ферстаппену.

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