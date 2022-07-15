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Хэмилтон и Ферстаппен обратились с призывом к фанатам Формулы-1

Хэмилтон и Ферстаппен обратились с призывом к фанатам Формулы-1
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен призвали болельщиков более ответственно использовать сигнальные ракеты во время гоночных уикендов. Особенно активно фанаты их применяли на состоявшемся недавно Гран-при Австрии.

«На прогревочном круге не было возможности видеть апекс седьмого поворота, а в конце гонки трудно было что-то разобрать до шестого поворота. Возможно, им следовало просто приберечь их до конца заезда? Кроме того, не думаю, что они хороши и с экологической точки зрения», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

«Я видел одну сигнальную ракету. Они бросили её на трассу или в траву. Это единственное, чего они не должны делать», — сказал Ферстаппен.

Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться:

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