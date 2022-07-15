ФИА введёт более строгие меры против раскачки болидов Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) планирует ввести более строгие меры в вопросе раскачки автомобилей Формулы-1 в 2023 году. В организации полагают, что эффект дельфинирования лишь ухудшится в следующем сезоне. Такое решение было принято после заседания Технического консультативного комитета.
В ФИА отметили, что проблема дельфинирования уменьшилась в последних гонках. Однако отмечается, что заезды проходили на трассах, где эффект ожидаемо был ниже. Гонки, в которых раскачка вновь увеличится, предстоят командам в ближайшее время. Кроме того, тенденция такова, что болиды 2023 года будут генерировать больше прижимной силы, а это, в свою очередь, приведёт к увеличению дельфинирования.
Что касается шагов, которые будут предприняты к 2023 году, то они будут включать следующие моменты: поднятие краёв днища на 25 мм; поднятие входного отверстия диффузора; введение более строгих тестов на боковые отклонения днища; применение более точного датчика для количественной оценки аэродинамических колебаний.
Меры должны быть представлены на рассмотрение Всемирного совета по автоспорту и одобрены в ближайшее время.
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