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Сайнс: иногда команда должна позволить пилоту самому принять решение

Сайнс: иногда команда должна позволить пилоту самому принять решение
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о взаимоотношениях с командой и напарником Шарлем Леклером.

«Непросто бывает найти баланс между командными интересами и личными. Для меня в приоритете всегда будет команда. Я уже показывал, что готов отказаться от своих интересов в пользу команды. Но иногда бывают моменты, когда гонщик самостоятельно контролирует ситуацию, и тогда команде нужно позволить ему самому принимать решения. Думаю, это показывает, что и у меня, и у Шарля хорошие отношения с «Феррари». Мы хорошо ладим, и это уже стало нашей сильной стороной», — цитирует Сайнса Sky Sports.

Карлос Сайнс стал победителем Гран-при Великобритании, его напарник Шарль Леклер выиграл гонку в Австрии спустя неделю.

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