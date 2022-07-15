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Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрёл 17% акций «Астон Мартин»

Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрёл 17% акций «Астон Мартин»
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Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) стал владельцем 17% акций компании «Астон Мартин», сообщает Grandprix247.

На данный момент у фонда второй по величине пакет акций. Больше только у Лоуренса Стролла, который владеет 18,3% акций, у «Мерседес» — 9,7%. Благодаря поступлениям от продажи акций и за счёт инвестиций других акционеров «Астон Мартин» удалось привлечь $ 773 млн инвестиций. Половина этой суммы пойдёт на погашение долга, который на данный момент составляет уже £ 957 млн. Оставшаяся часть предназначена для увеличения капитала.

PIF также владеет компанией Aramco. Суверенный фонд Саудовской Аравии получит права на два места в совете директоров компании.

Стоит отметить, что в этом году акции «Астон Мартин» упали на 73%. Они достигли рекордно низкого уровня.

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