Авария Гуаньюя Чжоу побудила ФИА ужесточить требования к дуге безопасности машин Формулы-1

После аварии пилота «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу на Гран-при Великобритании Международная автомобильная федерация (ФИА) ужесточит требования к автомобилям Формулы-1 в плане требования к верхней дуге безопасности. Об этом информирует GPFans.



Напомним, после столкновения с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом автомобиль Чжоу перевернулся и в таком виде проскользил до барьеров безопасности, где его перебросило через барьер, и он ударился в заградительную сетку. Единственное, что отделяло шлем китайского гонщика от соприкосновения с покрытием трассы, был защитный каркас «гало», а дуга безопасности была разрушена от трения об асфальт.



«Команды подтвердили готовность ввести более строгие меры в отношении требований к дугам безопасности в 2023 году, а ФИА обязалась завершить соответствующие анализы и довести до гоночных коллективов новые требования по этому вопросу», — говорится в опубликованном заявлении.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год: