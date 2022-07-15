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Авария Гуаньюя Чжоу побудила ФИА ужесточить требования к дуге безопасности машин Формулы-1

Авария Гуаньюя Чжоу побудила ФИА ужесточить требования к дуге безопасности машин Формулы-1
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После аварии пилота «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу на Гран-при Великобритании Международная автомобильная федерация (ФИА) ужесточит требования к автомобилям Формулы-1 в плане требования к верхней дуге безопасности. Об этом информирует GPFans.

Напомним, после столкновения с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом автомобиль Чжоу перевернулся и в таком виде проскользил до барьеров безопасности, где его перебросило через барьер, и он ударился в заградительную сетку. Единственное, что отделяло шлем китайского гонщика от соприкосновения с покрытием трассы, был защитный каркас «гало», а дуга безопасности была разрушена от трения об асфальт.

«Команды подтвердили готовность ввести более строгие меры в отношении требований к дугам безопасности в 2023 году, а ФИА обязалась завершить соответствующие анализы и довести до гоночных коллективов новые требования по этому вопросу», — говорится в опубликованном заявлении.

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