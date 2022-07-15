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Пьеро Феррари: сегодня Леклер и Сайнс — лучшая пара гонщиков в Формуле-1

Пьеро Феррари: сегодня Леклер и Сайнс — лучшая пара гонщиков в Формуле-1
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Пьеро Феррари, сын основателя одноимённой команды Формулы-1 и один из акционеров компании, высказался о пилотах «Скудерии»: монегаске Шарле Леклере и испанце Карлосе Сайнсе.

«Всегда трудно проводить сравнения между гонщиками, которые выступали в команде, и теми, кто выступает сейчас. Шарль Леклер — умный пилот, чрезвычайно одарённый парень во всех отношениях, с экстраординарной реакцией и отличной концентрацией внимания. Карлос Сайнс также зарекомендовал себя как быстрый гонщик и надёжный молодой человек. Они оба превосходны и идеально подходят друг другу. Сегодня они являются лучшей парой гонщиков в чемпионате», — приводит слова Пьеро издание MAXIM.

Сайнс поиздевался над Леклером во время полёта в Баку:

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