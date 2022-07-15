Палмер: лучший шанс «Мерседеса» выиграть — Гран-при Франции

Эксперт и бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер оценил перспективы «Мерседеса» на Гран-при Франции.



«По гонкам в Монако, Монреале и Баку сложно было оценить реальный расклад сил. Это городские трассы, кочковатые и абразивные, поэтому «Мерседес» испытывал проблемы. Но в Сильверстоуне уже был шанс на победу, хотя там, конечно, помогали и повреждения у других пилотов.



Темп «Мерседеса» в Австрии лучше оценивать по Хэмилтону, так как Расселл был вынужден вернуться к старой спецификации из-за повреждений. В чистом воздухе Льюис ехал на уровне Леклера, который доминировал.



Гонка во Франции будет на одном из самых гладких автодромов. Там много среднескоростных и высокоскоростных поворотов. Для «Мерседеса» это лучшая возможность побороться за победу. Важно лишь решить проблему в квалификации, потому что там «Мерседес» выступает хуже, чем в гонках», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.

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