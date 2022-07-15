Палмер: лучший шанс «Мерседеса» выиграть — Гран-при Франции

Эксперт и бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер оценил перспективы «Мерседеса» на Гран-при Франции.
«По гонкам в Монако, Монреале и Баку сложно было оценить реальный расклад сил. Это городские трассы, кочковатые и абразивные, поэтому «Мерседес» испытывал проблемы. Но в Сильверстоуне уже был шанс на победу, хотя там, конечно, помогали и повреждения у других пилотов.
Темп «Мерседеса» в Австрии лучше оценивать по Хэмилтону, так как Расселл был вынужден вернуться к старой спецификации из-за повреждений. В чистом воздухе Льюис ехал на уровне Леклера, который доминировал.
Гонка во Франции будет на одном из самых гладких автодромов. Там много среднескоростных и высокоскоростных поворотов. Для «Мерседеса» это лучшая возможность побороться за победу. Важно лишь решить проблему в квалификации, потому что там «Мерседес» выступает хуже, чем в гонках», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.
- 15 июля 2022
-
16:46
-
16:39
-
15:36
-
14:40
-
14:14
-
13:41
-
12:55
-
12:52
-
12:32
-
12:00
-
11:46
-
10:56
-
10:35
-
10:11
-
09:45
-
00:48
-
00:01
- 14 июля 2022
-
23:00
-
21:55
-
20:51
-
20:12
-
18:49
-
17:53
-
16:26
-
15:22
-
14:47
-
14:28
-
14:02
-
12:48
-
12:41
-
11:57
-
11:56
-
11:14
-
10:44
-
10:42