AMuS: «Феррари» не станет снижать мощность двигателя в угоду надёжности

Немецкий журналист и инсайдер Михаэль Шмидт считает, что «Феррари» не станет снижать мощность двигателя на машинах в угоду надёжности. По мнению Шмидта, в итальянской команде решили выбрать ту же стратегию, что и в «Мерседесе» в сезоне-2021.
«Они не будут снижать мощность двигателя. Им нужно ехать в полную силу, так что придётся рисковать всем. Думаю, они выбрали ту же стратегию, что и «Мерседес» в прошлом году.
Пока нет ощущения, что «Феррари» нашла решение проблемы с двигателем. Даже если у них есть идея, то нужно время, чтобы внедрить её в силовые установки. Я уверен, что Сайнс получит новый двигатель во Франции, но у нынешней спецификации есть проблема, которая будет преследовать их до этапа в Бельгии», — написал Михаэль Шмидт в своей колонке на Auto Motor und Sport.
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