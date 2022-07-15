AMuS: «Феррари» не станет снижать мощность двигателя в угоду надёжности

Немецкий журналист и инсайдер Михаэль Шмидт считает, что «Феррари» не станет снижать мощность двигателя на машинах в угоду надёжности. По мнению Шмидта, в итальянской команде решили выбрать ту же стратегию, что и в «Мерседесе» в сезоне-2021.



«Они не будут снижать мощность двигателя. Им нужно ехать в полную силу, так что придётся рисковать всем. Думаю, они выбрали ту же стратегию, что и «Мерседес» в прошлом году.



Пока нет ощущения, что «Феррари» нашла решение проблемы с двигателем. Даже если у них есть идея, то нужно время, чтобы внедрить её в силовые установки. Я уверен, что Сайнс получит новый двигатель во Франции, но у нынешней спецификации есть проблема, которая будет преследовать их до этапа в Бельгии», — написал Михаэль Шмидт в своей колонке на Auto Motor und Sport.