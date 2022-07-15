Глава Rich Energy дал совет Даниэлю Риккардо, как сохранить место в «Макларене»

Глава компании Rich Energy Уильям Стори дал совет пилоту «Макларена» Даниэлю Риккардо на фоне слухов о его возможном уходе из «Макларена» по окончании сезона.



«Пей Rich Energy, чтобы повысить свою производительность и сохранить своё место. Я буду в Ле-Кастелле и закину чемоданчик в «Макларен». Удачи!» — написал Уильям Стори в своих социальных сетях, сделав репост записи Даниэля Риккардо о том, что он останется в команде в следующем году.



Ранее Стори рассказал о скором возвращении производителя энергетических напитков в Формулу-1 в качестве титульного спонсора. По словам бизнесмена, его «друг» договорился о приобретении контрольного пакета акций одной из действующих команд. По словам бизнесмена, в 2021 году компания должна была вернуться в пелотон в качестве спонсора, однако этого так и не произошло. Аналогичные слухи Стори подогревал и перед сезоном 2022 года.

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