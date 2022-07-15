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Алонсо: я вернулся в былую форму и готов показывать выступления, которых от меня не ждут

Алонсо: я вернулся в былую форму и готов показывать выступления, которых от меня не ждут
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что вернулся в свою лучшую форму. По словам испанца, он готов удивлять соперников и болельщиков.

«Я скучаю по победам и борьбе за подиумы, скучаю по значительным результатам, да. Но сейчас я получаю удовольствие от того, что выступаю против себя самого и пытаюсь стать лучшей версией себя, чем был в 2019 году. Думаю, в прошлом году я был на достойном уровне, но не выступал на сто процентов. В этом году всё иначе. Я чувствую себя на все сто. Я способен показывать выступления, которых от меня никто не ждёт. Такие вещи были моей сильной стороной на протяжении всей карьеры. Чувствую, что вернулся на тот уровень, и очень горжусь этим», — приводит слова Алонсо Autosport.

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