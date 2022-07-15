Хельмут Марко: Мику Шумахеру нужны настоящий прессинг и критика
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о пилоте «Хааса» Мике Шумахере.
«Если бы не технические проблемы в Монреале, то он бы уже там финишировал в очках. Но начало уже положено. Ему нужны настоящий прессинг и критика, тогда это работает.
Так было на протяжении всей его карьеры — ему нужно было время, чтобы вкатиться. Так было с Формулы-3. Он проводил одну гонку за другой, а потом вдруг начал побеждать. Что-то подобное потом было и в Формуле-2, и это, похоже, его особенность», — приводит слова Марко RTL.
Напомним, Мик Шумахер финишировал в двух последних гонках в очковой зоне. На Гран-при Австрии Шумахер показал шестой результат, а на этапе в Великобритании — восьмой.
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