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Никита Мазепин победил в дебютном ралли-марафоне «Шёлковый путь»

Никита Мазепин победил в дебютном ралли-марафоне «Шёлковый путь»
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Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин одержал победу в классе мотовездеходов в ралли-марафоне «Шёлковый путь». Никита представлял команду Can-Am. Для экс-пилота «Королевских гонок» это был дебют на престижном ралли-марафоне.

Ралли-марафон «Шёлковый путь». Мотовездеходы. Общий зачёт:

1. Никита Мазепин — 34:41.32.
2. Армен Пузян — 35:21.06.
3. Сергей Карякин — 35:32.57.
4. Анастасия Нифонтова — 38:46.56.
5. Дмитрий Мордкович — 39:05.48.

Напомним, перед началом нынешнего сезона Формулы-1 американская команда «Хаас» решила расторгнуть контракт с Мазепиным. Гоночный коллектив из США также прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является отец Никиты Дмитрий.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:

В зачёте грузовиков победителем стал гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.

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