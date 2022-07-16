Никита Мазепин победил в дебютном ралли-марафоне «Шёлковый путь»

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин одержал победу в классе мотовездеходов в ралли-марафоне «Шёлковый путь». Никита представлял команду Can-Am. Для экс-пилота «Королевских гонок» это был дебют на престижном ралли-марафоне.
Ралли-марафон «Шёлковый путь». Мотовездеходы. Общий зачёт:
1. Никита Мазепин — 34:41.32.
2. Армен Пузян — 35:21.06.
3. Сергей Карякин — 35:32.57.
4. Анастасия Нифонтова — 38:46.56.
5. Дмитрий Мордкович — 39:05.48.
Напомним, перед началом нынешнего сезона Формулы-1 американская команда «Хаас» решила расторгнуть контракт с Мазепиным. Гоночный коллектив из США также прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является отец Никиты Дмитрий.
Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:
В зачёте грузовиков победителем стал гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.
- 16 июля 2022
-
10:22
-
09:56
-
09:26
-
09:15
-
00:47
- 15 июля 2022
-
23:54
-
22:58
-
21:58
-
20:20
-
20:06
-
18:49
-
17:56
-
16:46
-
16:39
-
15:36
-
14:40
-
14:14
-
13:41
-
12:55
-
12:52
-
12:32
-
12:00
-
11:46
-
10:56
-
10:35
-
10:11
-
09:45
-
00:48
-
00:01
- 14 июля 2022
-
23:00
-
21:55
-
20:51
-
20:12
-
18:49
-
17:53