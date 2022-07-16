Никита Мазепин победил в дебютном ралли-марафоне «Шёлковый путь»

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин одержал победу в классе мотовездеходов в ралли-марафоне «Шёлковый путь». Никита представлял команду Can-Am. Для экс-пилота «Королевских гонок» это был дебют на престижном ралли-марафоне.



Ралли-марафон «Шёлковый путь». Мотовездеходы. Общий зачёт:

1. Никита Мазепин — 34:41.32.

2. Армен Пузян — 35:21.06.

3. Сергей Карякин — 35:32.57.

4. Анастасия Нифонтова — 38:46.56.

5. Дмитрий Мордкович — 39:05.48.

Напомним, перед началом нынешнего сезона Формулы-1 американская команда «Хаас» решила расторгнуть контракт с Мазепиным. Гоночный коллектив из США также прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является отец Никиты Дмитрий.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:

В зачёте грузовиков победителем стал гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.