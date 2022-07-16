«Я всегда хотел быть первым». Никита Мазепин прокомментировал победу в «Шёлковом пути»

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Никита Мазепин прокомментировал победу, одержанную в престижном ралли-марафоне «Шёлковый путь».



«Было ли важно выиграть? Хотелось бы. Я уже говорил перед этой гонкой, что, хоть я к этому и относился как к тому, чтобы получить удовольствие, для меня в принципе абсолютно неважно, чем занимаюсь: играю в шахматы, бегу или выступаю в ралли-рейдах, — я всегда хотел быть первым. Получится ли у меня это или нет, не знаю, но мы всегда пытаемся это сделать.

Если посмотреть на то, как прошли первые несколько дней, то нам это не светило. Но это марафон — он очень непредсказуемый, очень длинный, и выиграть хотелось за месяц до гонки, за день, в процессе гонки и, конечно же, сейчас. Я очень рад, что это получилось», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: