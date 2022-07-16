«Впереди у нас что-то великое». Льюис Хэмилтон оставил мотивирующее послание

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обратился к подписчикам одной из своих соцсетей с мотивирующим сообщением.
«Мы живём в очень сложное время. У всех нас бывают плохие дни, когда мы чувствуем себя беспомощными. Такое случается и со мной. Это часть человеческого бытия. Но помните, что всегда есть что-то, что вы можете предпринять. Вы сильнее, чем думаете.
Когда мир кажется жестоким, мы можем стать более мягкими, когда кажется, что вокруг хаос, мы можем стремиться к миру. Мы можем добиться многого, когда с большей осознанностью используем наши мысли, слова и поступки! Не теряйте надежды на то, что впереди нас ждёт более светлый день. Мы в этом едины, и я предпочитаю верить, что впереди у всех нас что-то великое. Я предпочитаю делать всё, что в моих силах, чтобы хорошие вещи случались. Я верю в вас», — написал Хэмилтон.
Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться:
- 16 июля 2022
-
11:44
-
11:21
-
11:08
-
10:36
-
10:22
-
09:56
-
09:26
-
09:15
-
00:47
- 15 июля 2022
-
23:54
-
22:58
-
21:58
-
20:20
-
20:06
-
18:49
-
17:56
-
16:46
-
16:39
-
15:36
-
14:40
-
14:14
-
13:41
-
12:55
-
12:52
-
12:32
-
12:00
-
11:46
-
10:56
-
10:35
-
10:11
-
09:45
-
00:48
-
00:01
- 14 июля 2022
-
23:00
-
21:55