«Впереди у нас что-то великое». Льюис Хэмилтон оставил мотивирующее послание

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обратился к подписчикам одной из своих соцсетей с мотивирующим сообщением.



«Мы живём в очень сложное время. У всех нас бывают плохие дни, когда мы чувствуем себя беспомощными. Такое случается и со мной. Это часть человеческого бытия. Но помните, что всегда есть что-то, что вы можете предпринять. Вы сильнее, чем думаете.



Когда мир кажется жестоким, мы можем стать более мягкими, когда кажется, что вокруг хаос, мы можем стремиться к миру. Мы можем добиться многого, когда с большей осознанностью используем наши мысли, слова и поступки! Не теряйте надежды на то, что впереди нас ждёт более светлый день. Мы в этом едины, и я предпочитаю верить, что впереди у всех нас что-то великое. Я предпочитаю делать всё, что в моих силах, чтобы хорошие вещи случались. Я верю в вас», — написал Хэмилтон.

Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться: