Росберг — о дружбе Ферстаппена и Леклера: мы с Хэмилтоном тоже смеялись вместе

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал о том, как могут измениться отношения между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером.



«Удивляет ли меня, что они хорошо ладят друг с другом? Они знакомы с детства и уважают талант друг друга. Однако я не считаю, что это отражение полной картины. В конце концов, мы с Хэмилтоном тоже смеялись вместе. Можно найти фото.



В целом их противостояние очень напряжённое, даже если Шарль серьёзно отстаёт и не представляет непосредственной угрозы Ферстаппену. Удивительно, но у них редко была действительно плотная борьба или какие-то спорные ситуации. Но мы ждём, когда всё будет выглядеть немного иначе», — приводит слова Росберга Eurosport.



Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов с 208 очками. Леклер — второй, у него 170 очков.

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