Руководитель «Астон Мартин» высказался о новом контракте с Себастьяном Феттелем

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак выразил надежду, что немецкий пилот Себастьян Феттель останется в команде после окончания этого сезона.



«Сейчас мы продолжаем вести переговоры. Себастьян очень и очень позитивен, очень конструктивен, так что с этой точки зрения я надеюсь, что мы сможем продолжить наше сотрудничество. Мы уверены, что сможем добиться успеха благодаря переговорам, которые сейчас ведём», — приводит слова Крака официальный сайт Формулы-1.



В настоящее время Феттель занимает 14-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 15 очков. Возглавляет рейтинг гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 208 баллов.

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