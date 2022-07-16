Руководитель «Астон Мартин» высказался о новом контракте с Себастьяном Феттелем
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак выразил надежду, что немецкий пилот Себастьян Феттель останется в команде после окончания этого сезона.
«Сейчас мы продолжаем вести переговоры. Себастьян очень и очень позитивен, очень конструктивен, так что с этой точки зрения я надеюсь, что мы сможем продолжить наше сотрудничество. Мы уверены, что сможем добиться успеха благодаря переговорам, которые сейчас ведём», — приводит слова Крака официальный сайт Формулы-1.
В настоящее время Феттель занимает 14-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 15 очков. Возглавляет рейтинг гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 208 баллов.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
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