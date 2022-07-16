Сайнс: лучше пусть будут поломки, чем надёжный двигатель без мощности

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс не переживает по поводу частых проблем с двигателем в нынешнем сезоне. На Гран-при Австрии испанский пилот вынужденно сошёл из-за возгорания силовой установки.
«Наша команда по-прежнему мотивированна и едина. С учётом того, какого прогресса нам удалось достичь по части мощности двигателя, лучше принять эти поломки, чем использовать надёжный мотор, у которого нет мощности. Команда отлично поработала над двигателем. Просто есть ещё некоторые проблемы, которые, я уверен, тоже будут решены», — приводит слова Сайнса официальный сайт Формулы-1.
В нынешнем сезоне Карлос Сайнс располагается на четвёртом месте в общем зачёте пилотов со 133 очками. Пилот «Феррари» уступает своему напарнику Шарлю Леклеру и Максу Ферстаппену с Серхио Пересом.
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