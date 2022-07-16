«У меня не было выхода». Джордж Расселл — о возможности уйти из «Уильямса» раньше

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что ушёл бы из «Уильямса» раньше, если бы у него была такая возможность. В составе британской команды Расселл провёл три сезона, после чего перешёл в «Мерседес».
«Когда мы подписали контракт с «Уильямсом» в 2018 году, команда оказалась последней в чемпионате. До этого гоночный коллектив занимал два третьих и одно пятое место в Кубке конструкторов, так что мы подумали, что команда сможет оправиться и вновь включиться в борьбу. Поэтому мы посчитали, что три года — хороший вариант, можно будет вести борьбу за очки и, возможно, за подиумы.
Но сейчас я понимаю, что три года пилотирования на последних позициях тянулись слишком долго. К сожалению, Клэр Уильямс неплохо поработала на переговорах относительно контракта и другого выхода у меня не было», — приводит слова Расселла пресс-служба Формулы-1 со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond The Grid.
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