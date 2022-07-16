Расселл: если я получу пинок под зад от величайшего гонщика, что это будет означать?

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями о своём выступлении в «Мерседесе», отметив, что сам контракт с немецкой командой ещё ничего не значит в плане борьбы за победу в чемпионате.



«Подписание контракта с величайшей командой этой эпохи, без сомнения, является важным моментом. Но если я получу пинок под зад от величайшего гонщика всех времён, что это будет означать? Вероятно, я окажусь за дверью.

Да, это огромный шаг. Но вся эта ситуация выглядит так, будто взбираешься на гору, думаешь, что уже на вершине, а потом смотришь вверх, а вершина оказывается далеко впереди, и когда добираешься и туда, оказывается, что есть ещё одна вершина. Я хочу стать чемпионом мира и выигрывать гонки. И подписание контракта с «Мерседесом» ничего не гарантирует», — приводит слова Расселла Racingnews365 со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond The Grid.

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