Эклстоун: возможно, Хэмилтон уже не тот боец, что раньше

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Эклстоун в очередной раз высказался о спаде пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



Хэмилтон впервые в карьере не побеждает на протяжении 11 гонок подряд и ни разу в нынешнем сезоне не стартовал с поула.



«Я уже обсуждал это со многими людьми и повторюсь снова: возможно, Льюис уже не тот боец, что раньше. Я думаю, что во многих гонках нынешнего сезона он мог выступить лучше. Возможно, находясь много лет за рулём самой быстрой машины, он разучился дополнительные мотивировать себя.



В начале года я был готов спорить, что Хэмилтон выиграет восьмой титул и уйдёт, но сейчас не похоже, что он решится покинуть Формулу-1. Может быть он понял, что в индустрии моды зарабатывать не так просто, как здесь», — приводит слова Экклстоуна SpeedWeek.

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