Эклстоун: возможно, Хэмилтон уже не тот боец, что раньше

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Эклстоун в очередной раз высказался о спаде пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Хэмилтон впервые в карьере не побеждает на протяжении 11 гонок подряд и ни разу в нынешнем сезоне не стартовал с поула.
«Я уже обсуждал это со многими людьми и повторюсь снова: возможно, Льюис уже не тот боец, что раньше. Я думаю, что во многих гонках нынешнего сезона он мог выступить лучше. Возможно, находясь много лет за рулём самой быстрой машины, он разучился дополнительные мотивировать себя.
В начале года я был готов спорить, что Хэмилтон выиграет восьмой титул и уйдёт, но сейчас не похоже, что он решится покинуть Формулу-1. Может быть он понял, что в индустрии моды зарабатывать не так просто, как здесь», — приводит слова Экклстоуна SpeedWeek.
- 16 июля 2022
-
17:41
-
16:44
-
16:28
-
16:19
-
15:24
-
15:06
-
14:14
-
13:58
-
13:04
-
12:45
-
12:42
-
11:44
-
11:21
-
11:08
-
10:36
-
10:22
-
09:56
-
09:26
-
09:15
-
00:47
- 15 июля 2022
-
23:54
-
22:58
-
21:58
-
20:20
-
20:06
-
18:49
-
17:56
-
16:46
-
16:39
-
15:36
-
14:40
-
14:14
-
13:41
-
12:55
-
12:52