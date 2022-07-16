Херберт: в Мике Шумахере начинает проявляться гневная сторона его отца

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт поделился мыслями о немецком гонщике команды «Хаас» Мике Шумахере, высказав мнение, что он становится похожим на своего легендарного отца Михаэля.

«Я думаю, что в последнее время он вырос в профессиональном плане. Теперь мы начинаем замечать, как в Мике проявляется его отец Михаэль, его гневная сторона. Это очень важно для гонщика. Потому что когда что-то идёт не по-твоему, нужно уметь отстаивать свою точку зрения. Теперь мы видим настоящего Мика», — приводит слова Херберта FormulaPassion со ссылкой на Sky Sports.



В общем зачёте пилотов Мик в настоящее время занимает 15-е место, имея в активе 12 очков.

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