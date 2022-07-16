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Марко: Феттель ошибся с выбором команды

Марко: Феттель ошибся с выбором команды
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о будущем Себастьяна Феттеля в Формуле-1.

«Феттель уйдёт, если он поймёт, что нет никаких шансов вернуться на прежний уровень. Он ошибся с выбором команды. „Астон Мартин“ изначально была нигде, так что всё, что ему остаётся — бороться за попадание в третий сегмент квалификации и минимальные очки в гонке. При условии, что команда даст Феттелю конкурентоспособный автомобиль, он останется. Если нет, то, думаю, он покинет чемпионат», — приводит слова Хельмута Марко RTL.

В настоящее время Феттель занимает 14-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 15 очков. Возглавляет рейтинг гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 208 баллов.

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