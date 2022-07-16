Марио Андретти: отказ «Андретти» со стороны Ф-1 станет худшим моментом в моей карьере

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти высказался о сложностях, с которыми столкнулся проект его сына Майкла. Напомним, Майкл Андретти рассчитывает выставить свою команду в Формуле-1 с 2024 года.



«Они могут усложнять путь до бесконечности. Иногда мне не верится, что процесс должен быть таким запутанным. Но им придётся осознать серьёзность наших намерений. Мы не хотим прийти, чтобы уйти. У команды есть долгосрочные планы и соответствующие инвестиции. Иногда общаешься с руководителями коллективов и вроде бы приходишь к согласию, а потом ситуация внезапно меняется.



Если нас отключат от того, что мы любим и ради чего живём, то это станет самым большим разочарованием в нашем пути по миру автоспорта. Именно в Формуле-1 родилась моя любовь к гонкам. Если нам откажут, то это станет худшим моментом в моей карьере», — приводит слова Андретти WTF1.