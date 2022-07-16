Гюнтер Штайнер раскритиковал Майкла Андретти

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подверг критике Майкла Андретти за его комментарии относительно позиции ФИА по заявке об участии в Формуле-1.
«Не знаю, чего он пытается добиться своими комментариями, но, как по мне, это неконструктивно. Его слова не помогают ему продвинуться вперёд, хотя каждый сам делает свой выбр в жизни. Это не наш вопрос, давать ему лицензию, или нет. У нас есть своё мнение на этот счёт, но оно ничего не решает. Мы же не знаем, что именно он написал в своей заявке», — приводит слова Гюнтера Штайнера The Race.
Напомним, Андретти уже подал заявку в FIA на одиннадцатое место в Формуле-1. Теоретически на поле есть место для двенадцати гоночных команд. ФИА пока не ответила американцу, поскольку сначала необходимо разработать процедуру, в соответствии с которой новая команда будет допущена к соревнованиям.
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