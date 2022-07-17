Сайнс считает, что слишком рано вычёркивать его из списка претендентов на титул

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что ещё не потерял шансы на титул в сезоне-2022.
«Думаю, последние несколько уикендов мы работали лучше. Монако было поворотным моментом, мы боролись за поул. То же самое можно сказать о Баку. В Канаде мы боролись за победу. Я смог набрать обороты. Я бы не сказал, что чувствую себя готовым на сто процентов. Думаю, есть над чем работать, как мы могли видеть в гонке в Сильверстоуне.
Стоит посмотреть, что будет в конце года. Думаю, рано ставить крест на шансах на титул. Также было рано, когда я финишировал вторым в Бахрейне и все ждали лёгкой прогулки за титулом для «Феррари». Я говорил так, когда у меня была сложная гонка в Барселоне, и говорю сейчас. Пока рано о чём-то говорить. Я понимаю тех, кто говорит, что я не тот пилот «Феррари», который претендует на титул, учитывая сложный старт сезона. Но если посмотреть на последние пять сезонов, то я всегда прибавлял во второй половине, так что давайте подождём и посмотрим», — приводит слова Сайнса RacingNews365.
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