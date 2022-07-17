Колтон Херта: смог бы я быть конкурентоспособным в Формуле-1? Конечно, да
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Американский гонщик IndyCar Колтон Херта высказал мнение, что был бы конкурентоспособен в Формуле-1. Недавно Колтон проводил частные тесты болида «Королевских гонок» «Макларена» версии 2021 года.
«Смог бы я быть конкурентоспособным в Формуле-1? Да, конечно, да. Я же профессионал — на этот вопрос нельзя ответить иначе. Так что да, я действительно думаю, что достаточно быстр. Думаю, время всё покажет. Надеюсь, у меня будет больше шансов.
А вообще было здорово увидеть, что можно сделать с этим автомобилем, просто находясь внутри него. Это немного больше того, что мы можем сделать в IndyCar», — приводит слова Херты Motorsport.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
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