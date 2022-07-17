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Виталий Петров обратился к Никите Мазепину

Виталий Петров обратился к Никите Мазепину
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Экс-пилот Формулы-1, россиянин Никита Мазепин разместил новый пост в своих социальных сетях, посвящённый победе в дебютном для себя ралли-марафоне «Шёлковый путь». Никита участвовал в соревновании в категории мотовездеходов.

«Победа в дебюте, какой же это опыт», — написал Мазепин.

В комментариях к сообщению к Никите обратился ещё один бывший гонщик Формулы-1 Виталий Петров.

«Поздравляю», — написал Петров, добавив смайлы в виде напряжённого бицепса и пламени.

Мазепин прекратил выступление в Формуле-1 перед стартом нынешнего сезона. Незадолго до его начала американская команда «Хаас» решила расторгнуть контракт с россиянином.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:

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