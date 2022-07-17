Вольф — о «Хаасе»: здорово, что банда Гюнтера может быть конкурентоспособной

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил выступления команды «Хаас» в последних гонках Формулы-1.



«Здорово, что банда Гюнтера может быть конкурентоспособной. Мы видели, что в последних нескольких гонках они были на высоте, и, конечно, видели, как они соревновались вместе с нами, что было весело», — приводит слова Вольфа GPFans.



В Кубке конструкторов «Хаас» в настоящее время занимает седьмое место, имея в активе 34 очка. В личном зачёте пилотов Формулы-1 гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен занимает 11-ю позицию. После 11 этапов на его счету 22 очка. У другого пилота американской команды, немца Мика Шумахера, 12 баллов — он находится на 15-м месте.

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