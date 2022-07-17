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В «Макларене» рассказали о месте, за которое команда может бороться в Кубке конструкторов

В «Макларене» рассказали о месте, за которое команда может бороться в Кубке конструкторов
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился мыслями о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Что было позитивного в 2022 году? В качестве положительных моментов могу определённо назвать четвёртое место в Кубке конструкторов, которое сейчас у нас есть. Если быть реалистом, это максимум, которого можно достичь в настоящее время.

Считаю, что четвёртое место в этом году снова стало бы для нас успехом, если принять во внимание, с какими командами мы боремся за эту позицию. Мы боремся с таким гоночным коллективом, как «Альпин». У них есть вся необходимая инфраструктура. Даже у «Альфа Ромео» есть инфраструктура, такая как собственная аэродинамическая труба», — приводит слова Зайдля Formel1.de.

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