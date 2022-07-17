Зайдль объяснил причину трудностей, с которыми сталкивается Риккардо в этом сезоне Ф-1

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился мнением о выступлении австралийского гонщика команды Даниэля Риккардо в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Я думаю, что в нынешней машине есть определённые характеристики, из-за которых ему сложнее довести её до предела, как в случае с Ландо. Вот почему мы постоянно работаем с Даниэлем. Наша цель состоит в том, чтобы посмотреть, что мы можем сделать с авто, чтобы помочь ему получать от болида ту же производительность, что регулярно получает и Ландо.
В целом Даниэль недоволен тем, как идут дела в «Макларене», несмотря на некоторые моменты. То же самое и с нашей стороны. Мы хотим, чтобы вместе с ним мы добивались лучших результатов», — приводит слова Зайдля Formel1.de.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
- 17 июля 2022
-
14:40
-
14:10
-
13:05
-
11:55
-
10:39
-
10:08
-
00:57
- 16 июля 2022
-
23:57
-
22:55
-
21:45
-
20:54
-
19:59
-
18:54
-
17:41
-
16:44
-
16:28
-
16:19
-
15:24
-
15:06
-
14:14
-
13:58
-
13:04
-
12:45
-
12:42
-
11:44
-
11:21
-
11:08
-
10:36
-
10:22
-
09:56
-
09:26
-
09:15
-
00:47
- 15 июля 2022
-
23:54
-
22:58