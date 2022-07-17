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Зайдль объяснил причину трудностей, с которыми сталкивается Риккардо в этом сезоне Ф-1

Зайдль объяснил причину трудностей, с которыми сталкивается Риккардо в этом сезоне Ф-1
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился мнением о выступлении австралийского гонщика команды Даниэля Риккардо в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я думаю, что в нынешней машине есть определённые характеристики, из-за которых ему сложнее довести её до предела, как в случае с Ландо. Вот почему мы постоянно работаем с Даниэлем. Наша цель состоит в том, чтобы посмотреть, что мы можем сделать с авто, чтобы помочь ему получать от болида ту же производительность, что регулярно получает и Ландо.

В целом Даниэль недоволен тем, как идут дела в «Макларене», несмотря на некоторые моменты. То же самое и с нашей стороны. Мы хотим, чтобы вместе с ним мы добивались лучших результатов», — приводит слова Зайдля Formel1.de.

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