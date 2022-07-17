Попов: когда купил наш автомобиль — ездить на нём не смог, было просто неприятно

Известный российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов рассказал, как он приобрёл отечественный автомобиль, когда вернулся из Монако, где прожил 10 лет.
«В Монако у меня была хоть и старая машина, но Volkswagen Golf GTI II с тюнингом. Я купил наш автомобиль – новый «ВАЗ-2120». Это была первая новая машина в моей жизни, но ездить на ней я не смог. То есть смог, но мне просто было неприятно: постоянно казалось, будто что-то сломано. Коробка передач та же, что и на «восьмёрке», люфт руля, тормоза… Жду, когда появятся новые «Москвичи» – интересно посмотреть, что это будет», — сказал Попов в подкасте «МедиаСреда».
Ранее Попов объяснил, почему произведения американского писателя О. Генри ему нравятся больше рассказов русского писателя Антона Чехова.
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