Попов: когда купил наш автомобиль — ездить на нём не смог, было просто неприятно

Известный российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов рассказал, как он приобрёл отечественный автомобиль, когда вернулся из Монако, где прожил 10 лет.

«В Монако у меня была хоть и старая машина, но Volkswagen Golf GTI II с тюнингом. Я купил наш автомобиль – новый «ВАЗ-2120». Это была первая новая машина в моей жизни, но ездить на ней я не смог. То есть смог, но мне просто было неприятно: постоянно казалось, будто что-то сломано. Коробка передач та же, что и на «восьмёрке», люфт руля, тормоза… Жду, когда появятся новые «Москвичи» – интересно посмотреть, что это будет», — сказал Попов в подкасте «МедиаСреда».

Ранее Попов объяснил, почему произведения американского писателя О. Генри ему нравятся больше рассказов русского писателя Антона Чехова.