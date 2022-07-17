В «Хаасе» высказались о бывшем титульном спонсоре команды из России

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу поиска новых спонсоров для команды, а также о сотрудничестве с «Уралкалием».

«На данный момент неясно, будет ли у нас новый спонсор. Мы сосредоточены на поиске спонсора, с которым мы сможем работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Наши потенциальные партнёры должны быть нацелены и на сотрудничество в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Нам не нужно мгновенно решать этот вопрос.

Мы уже обжигались в этом плане. Ситуация же с «Уралкалием» совсем иная. Никогда не ожидал, что события будут разбираться в подобном ключе. В финансовом отношении «Уралкалий» как компания очень устойчива и надёжна», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.