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Карякин высказался о победе Мазепина на «Шёлковом пути»

Карякин высказался о победе Мазепина на «Шёлковом пути»
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Российский гонщик Сергей Карякин дал комментарий по поводу результатов ралли-рейда «Шёлковый путь».

«Мы выиграли «Шёлковый путь» — 2022.

Я с Ваней взял бронзу, но тут самое важное отметить победу Никиты Мазепина и Антона Власюка. Это первая гонка в его жизни в классе ралли-рейдов и сразу золото.

Перед гонкой я не редко видел ухмылку на лицах людей, когда говорил, что верю в его победу. Их можно понять, потому что цель, которую мы ставили, казалась фантастической.

Но мы вместе в очередной раз доказали, что можем достигать недосягаемых результатов. Как Алексей Шмотьев, когда он с первого же года стал чемпионом России. Сергей Ременник выиграл свой первый этап Кубка мира в классе ралли-рейдов, конечно же, с первого раза!

Хочу поблагодарить команду механиков, команду инженеров snagracingparts за отличную машину и, конечно же, экипаж Никиты и Антона за безупречно выполненную работу.

В заключение:

Если вы привыкли добиваться результата, побеждать и хотите попробовать свои силы в ралли-рейдах, то наша команда будет рада вам помочь!» — написал Карякин в социальных сетях.

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