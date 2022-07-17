Карякин высказался о победе Мазепина на «Шёлковом пути»

Российский гонщик Сергей Карякин дал комментарий по поводу результатов ралли-рейда «Шёлковый путь».

«Мы выиграли «Шёлковый путь» — 2022.



Я с Ваней взял бронзу, но тут самое важное отметить победу Никиты Мазепина и Антона Власюка. Это первая гонка в его жизни в классе ралли-рейдов и сразу золото.



Перед гонкой я не редко видел ухмылку на лицах людей, когда говорил, что верю в его победу. Их можно понять, потому что цель, которую мы ставили, казалась фантастической.



Но мы вместе в очередной раз доказали, что можем достигать недосягаемых результатов. Как Алексей Шмотьев, когда он с первого же года стал чемпионом России. Сергей Ременник выиграл свой первый этап Кубка мира в классе ралли-рейдов, конечно же, с первого раза!



Хочу поблагодарить команду механиков, команду инженеров snagracingparts за отличную машину и, конечно же, экипаж Никиты и Антона за безупречно выполненную работу.



В заключение:



Если вы привыкли добиваться результата, побеждать и хотите попробовать свои силы в ралли-рейдах, то наша команда будет рада вам помочь!» — написал Карякин в социальных сетях.