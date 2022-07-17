Карякин высказался о победе Мазепина на «Шёлковом пути»

Российский гонщик Сергей Карякин дал комментарий по поводу результатов ралли-рейда «Шёлковый путь».
«Мы выиграли «Шёлковый путь» — 2022.
Я с Ваней взял бронзу, но тут самое важное отметить победу Никиты Мазепина и Антона Власюка. Это первая гонка в его жизни в классе ралли-рейдов и сразу золото.
Перед гонкой я не редко видел ухмылку на лицах людей, когда говорил, что верю в его победу. Их можно понять, потому что цель, которую мы ставили, казалась фантастической.
Но мы вместе в очередной раз доказали, что можем достигать недосягаемых результатов. Как Алексей Шмотьев, когда он с первого же года стал чемпионом России. Сергей Ременник выиграл свой первый этап Кубка мира в классе ралли-рейдов, конечно же, с первого раза!
Хочу поблагодарить команду механиков, команду инженеров snagracingparts за отличную машину и, конечно же, экипаж Никиты и Антона за безупречно выполненную работу.
В заключение:
Если вы привыкли добиваться результата, побеждать и хотите попробовать свои силы в ралли-рейдах, то наша команда будет рада вам помочь!» — написал Карякин в социальных сетях.
- 17 июля 2022
-
19:54
-
19:01
-
17:38
-
16:53
-
16:14
-
15:42
-
14:40
-
14:10
-
13:05
-
11:55
-
10:39
-
10:08
-
00:57
- 16 июля 2022
-
23:57
-
22:55
-
21:45
-
20:54
-
19:59
-
18:54
-
17:41
-
16:44
-
16:28
-
16:19
-
15:24
-
15:06
-
14:14
-
13:58
-
13:04
-
12:45
-
12:42
-
11:44
-
11:21
-
11:08
-
10:36
-
10:22