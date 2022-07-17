Вольф: считаю правильным то, что в «Феррари» позволяют пилотам бороться друг с другом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу решения Феррари не применять командную тактику в борьбе с «Ред Булл».

«Я считаю правильным то, что они позволяют своим пилотам бороться друг с другом. Как команда вы будете подвергаться критике независимо от того, какой выбор сделаете. Если вы позволите им участвовать соперничать друг с другом, все будут говорить: «Вы теряете очки относительно своего главного соперника». Если вы не позволите им соперничать, вы получите ещё больше комментариев о том, что вы уже используете командную тактику», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Ранее Вольф поделился мыслями о прогрессе, достигнутом его командой на последних Гран-при. Пилоты «Мерседеса» оказываются на подиуме на четырёх последних этапах Формулы-1.