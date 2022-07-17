«Мы гордимся успехами друг друга». Перес высказался об отношениях с Ферстаппеном

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу своих отношений с товарищем по команде Максом Ферстаппеном.

«Думаю, иногда в прошлом я испытывал некоторую зависть по отношению к товарищам по команде. Потому что ты явно хочешь выиграть, но когда победу одерживает твой партнёр, то ты должен отдать ему должное. Он сделал что-то лучше тебя, он выиграл, и ты должен принять это, а также почувствовать гордость за то, что он сделал.

Мне кажется, очень немногие люди могут принять это. Однако между нами с Максом, когда побеждаю он или я… не знаю, мы просто гордимся успехами друг друга, это хорошая черта наших рабочих отношений», — приводит слова Переса GPToday.