Стало известно состояние травмированного Марка Маркеса после четвёртой операции

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес получил разрешение приступить к следующему этапу своего восстановления.
Испанский гонщик решил сделать четвёртую операцию на правой руке с 2020 года после итальянского этапа MotoGP в Муджелло в этом году.
«Спустя шесть недель после операции на правой руке Марк Маркес прошёл очередной плановый послеоперационный контроль в мадридском госпитале Ruber Internacional. Медицинская команда в составе доктора Хоакина Санчеса Сотело, доктора Самуэля Антуньи и доктора Анхеля Которро осталась довольна развитием правой плечевой кости.
Впоследствии Марк Маркес получил разрешение приступить к следующему этапу своего восстановления и начать физиотерапию правой руки и кардиотренировки», — говорится в заявлении «Хонды».
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