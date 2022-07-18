Стало известно состояние травмированного Марка Маркеса после четвёртой операции

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес получил разрешение приступить к следующему этапу своего восстановления.



Испанский гонщик решил сделать четвёртую операцию на правой руке с 2020 года после итальянского этапа MotoGP в Муджелло в этом году.



«Спустя шесть недель после операции на правой руке Марк Маркес прошёл очередной плановый послеоперационный контроль в мадридском госпитале Ruber Internacional. Медицинская команда в составе доктора Хоакина Санчеса Сотело, доктора Самуэля Антуньи и доктора Анхеля Которро осталась довольна развитием правой плечевой кости.



Впоследствии Марк Маркес получил разрешение приступить к следующему этапу своего восстановления и начать физиотерапию правой руки и кардиотренировки», — говорится в заявлении «Хонды».

