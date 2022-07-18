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Макс Ферстаппен рассказал, какую гонку добавил бы в календарь Формулы-1

Макс Ферстаппен рассказал, какую гонку добавил бы в календарь Формулы-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, какую гонку он бы хотел добавить в календарь Формулы-1.

«Южную Африку. Это хорошее место. Надеюсь, что её добавят. Если смотреть на каких континентах мы проводим этапы Гран-при, то, безусловно, нам нужно заняться Африкой. В данный момент наиболее вероятное место для проведения гонки — Южная Африка, потому что там уже есть автодром и Формула-1 приезжала туда», — сказал Ферстаппен в видео на YouTube-канале LaDbible TV.

Напарник Макса Серхио Перес отметил, что гонка в ЮАР уже скоро будет добавлена в календарь.

Напомним, что ранее сообщалось о возможном возвращении трассы «Кьялами» в Формулу-1 уже в сезоне-2023. Гран-при ЮАР в последний раз проводился в 1993 году.

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Источник: «Кьялами» подтверждена для календаря Формулы-1 на 2023 год
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