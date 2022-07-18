Хэмилтон восторженно высказался о работе с Расселлом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу своего напарника по команде Джорджа Расселла.

«Мы невероятно хорошо сработались. Джордж положительно влияет на рабочую обстановку. Вообще, с ним очень приятно работать. Он проделал такую большую работу. Он заработал отличные очки для команды и продолжает совершенствоваться. Его результаты будут улучшаться ещё долгое время.

Я определенно вижу, что в нём очень большой потенциал, и он находится в правильном месте для того, чтобы его реализовать. Я действительно думаю, что независимо от того, буду я здесь или нет, у него есть все качества, чтобы помочь этой команде продвинуться вперед в будущем и привести её к успеху. Я думаю, что это был правильный выбор для команды, и я надеюсь, что смогу немного помочь ему прогрессировать», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.