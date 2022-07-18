Хэмилтон восторженно высказался о работе с Расселлом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу своего напарника по команде Джорджа Расселла.
«Мы невероятно хорошо сработались. Джордж положительно влияет на рабочую обстановку. Вообще, с ним очень приятно работать. Он проделал такую большую работу. Он заработал отличные очки для команды и продолжает совершенствоваться. Его результаты будут улучшаться ещё долгое время.
Я определенно вижу, что в нём очень большой потенциал, и он находится в правильном месте для того, чтобы его реализовать. Я действительно думаю, что независимо от того, буду я здесь или нет, у него есть все качества, чтобы помочь этой команде продвинуться вперед в будущем и привести её к успеху. Я думаю, что это был правильный выбор для команды, и я надеюсь, что смогу немного помочь ему прогрессировать», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
- 18 июля 2022
-
10:53
-
10:46
-
09:48
-
09:17
-
00:34
- 17 июля 2022
-
23:34
-
22:38
-
21:39
-
19:54
-
19:01
-
17:38
-
16:53
-
16:14
-
15:42
-
14:40
-
14:10
-
13:05
-
11:55
-
10:39
-
10:08
-
00:57
- 16 июля 2022
-
23:57
-
22:55
-
21:45
-
20:54
-
19:59
-
18:54
-
17:41
-
16:44
-
16:28
-
16:19
-
15:24
-
15:06
-
14:14
-
13:58