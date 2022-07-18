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Риккардо объяснил, почему ему нравится соревноваться под давлением

Риккардо объяснил, почему ему нравится соревноваться под давлением
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о своём отношении к давлению. В этом сезоне австралийский гонщик часто подвергается критике из-за слабых результатов.

«Мне нравится давление. Это привилегия, потому что это означает, что есть что-то, о чем ты заботишься, и есть что-то, за что стоит бороться. Если это создает небольшой стресс или дополнительное давление, если это вызывает эмоции и чувства, то это хорошо. Чтобы справиться с этим, нужно найти способ наслаждаться этим и видеть положительные стороны в том, почему вы чувствуете стресс. Это потому, что вам не всё равно. Возможность делать то, что ты любишь и о чём так сильно заботишься, — это, как я уже сказал, привилегия», — приводит слова Риккардо Dauly Express.

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