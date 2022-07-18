Хорнер: проблемы с надежностью у «Феррари» не приносят утешения

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер говорит, что его команда не испытывает удовольствия от продолжающихся проблем с надежностью у «Феррари» в Формуле-1.

«Нас не утешают их проблемы с надёжностью. Мы не слишком сосредоточены на них. Мы не можем контролировать или как-то способствовать этому. Я думаю, что мы должны сосредоточиться на себе и на том, чтобы получить максимум от нашего собственного пакета.



У них была очень сильная машина в Австрии, и они вполне могли занять первое и второе места.

Мы находимся на полпути чемпионата, и всё очень сильно меняется. Впереди ещё ужасно долгий путь. Я бы сказал, что Австрия была своего рода компенсацией ущерба, поскольку нам удалось взять поул, выиграть спринт и занять второе место в гонке. Макс уступил Шарлю всего пять очков, и, очевидно, ущерб был относительно сдержан в Кубке конструкторов», — приводит слова Хорнера Autosport.