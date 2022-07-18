Майк Крак: один босс проголосовал за увеличение потолка и пошёл жаловаться, что этого мало

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о том, какие закулисные игры ведутся между боссами команд в Формуле-1.



«Должен сказать, я был очень удивлён, узнав о некоторых деталях Формулы-1. Также был удивлён тем, как используют прессу в своих целях. Я приведу пример: в Шпильберге мы все проголосовали за то, чтобы повысить потолок расходов на € 4 млн. Однако, несмотря на это, один из руководителей сразу же пошёл жаловаться СМИ, говоря, что этих денег недостаточно. Хотя он же голосовал за принятие этой поправки.



Лично мне больше нравится обсуждать спорт. Болельщикам интересно время на круге, а не потолок расходов и гибкие днища. Возможно, я просто не политик. Тем не менее, не стоит переоценивать такие вещи», — цитирует Крака F1-insider.



Стоит отметить, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер после принятия увеличения потолка заявил, что с учётом инфляции этого будет недостаточно.